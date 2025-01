Trasporti: Bonelli, ‘esposto Fs? Lo presentiamo noi per denunciare latitanza Salvini’

agenzia

Roma, 15 gen. “Alle ore 11.55 il gruppo Fs annuncia un esposto all’autorità giudiziaria sui guasti ritenuti anomali. Con incredibile tempestività, nemmeno il tempo di leggere, e alle 12.06 una nota congiunta dei capigruppo della Lega di Camera e Senato plaudono all’iniziativa del gruppo Fs facendo anche pesanti allusioni. La Lega era già a conoscenza dell’iniziativa del gruppo Fs?”. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.