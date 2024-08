Trasporti: Bonelli, ‘Paese nel caos mentre Salvini gioca con il ponte, a quando le dimissioni?’

agenzia

Roma, 1 ago “L’Italia è nel caos trasporti e il ministro competente, Salvini, si occupa di tutto tranne che dei trasporti, continuando a giocare con il plastico del Ponte sullo Stretto”. Lo dice Angelo Bonelli, deputato di Avs.

“Nel mese di agosto, l’Italia è un cantiere a cielo aperto e i trasporti sono nel caos più totale, con ritardi previsti fino a 2 ore. Una situazione inaccettabile per pendolari e turisti. Oltre alla crisi ormai strutturale dell’Alta Velocità, con l’epicentro a Firenze, anche chi deve viaggiare in autostrada o in aereo sa quando parte ma non sa quando arriva -prosegue-. Per non parlare dei trasporti marittimi. Siamo di fronte a una situazione imbarazzante, con un Paese che dovrebbe vivere di turismo e che invece resta paralizzato proprio nel mese di agosto, creando un danno enorme a tutte le strutture ricettive turistiche e a chi si sposta per lavoro”.