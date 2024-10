Trasporti: Bonelli, ‘si dimettano vertici Trenitalia e Salvini’

agenzia

Roma, 2 ott. “Un giorno sì ed uno no sulla rete ferroviaria italiana ci sono blocchi e guasti che causano ritardi e cancellazioni. Alcune settimane fa avevo chiamato i vertici di Trenitalia per segnalare disfunzioni: non mi ha risposto nessuno a partire da Donnarumma. Non sono stato fortunato come Lollobrigida che è riuscito a chiamarli e fermare un treno”. Così Angelo Bonelli portavoce di Europa verde e Parlamentare di AVS. ”Guasti continui -aggiunge- che tagliano in due l’Italia e che mettono in difficoltà lavoratori pendolari e studenti. Una costante inaccettabile che evidenzia che questo ministro, che vorrebbe sottrarre 15 miliardi per realizzare il Ponte sullo Stretto, non si preoccupa minimamente dei problemi quotidiani di noi viaggiatori. I vertici di Trenitalia dovrebbero dimettersi in blocco e Salvini seguirli”.

