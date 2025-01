Trasporti: Braga, ‘inaccettabile silenzio Meloni e indifferenza Salvini’

agenzia

Roma, 14 gen. “Ancora una giornata pesante per i trasporti e adesso nell’ora del rientro dopo il lavoro, treni bloccati a Roma e ritardi pesanti. Inaccettabile l’indifferenza di Salvini e il silenzio della Meloni. Il funzionamento della rete ferroviaria è una priorità. Dicano come intendono intervenire per risolvere i continui problemi”. Lo ha scritto sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

