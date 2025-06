Trasporti: Lancione presidente designato Divisione Europa Uitp

agenzia

'Coesione sociale e territoriale parte da possibilità spostarsi'

MILANO, 16 GIU – Serena Lancione, vicepresidente Anav e presidente del Consorzio GrandaBus, è ufficialmente il presidente designato della Divisione Europa di Uitp, l’Associazione Internazionale del Trasporto Pubblico. “Nella mia regione” – ha afferma Lancione partecipando al recente summit dell’Uitp di Amburgo, dove ha posto l’accento sulla necessità di contrastare la povertà e promuovere l’inclusione attraverso il Fondo Sociale per il Clima (SCF) – troppe persone vengono lasciate indietro semplicemente perché non possono permettersi o non hanno accesso al trasporto pubblico. Osserviamo un chiaro legame tra povertà di mobilità ed esclusione sociale più ampia, in particolare nelle aree rurali e nelle zone periurbane. La pandemia e la crisi del costo della vita hanno aggravato la situazione. Se vogliamo una transizione giusta, dobbiamo affrontare direttamente questo problema”. Al riguardo, Serena Lancione ha auspicato che le risorse del Fondo Sociale per il Clima diano priorità all’accesso al trasporto pubblico a prezzi accessibili come misura strutturale. “La coesione sociale e territoriale parte dalla possibilità di spostarsi – ha osservato -. Il trasporto pubblico non è solo una soluzione ambientale: è una vera e propria ancora di salvezza per milioni di persone. Mettiamo questo tema al centro nella definizione del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (MFF) e degli strumenti di politica climatica”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA