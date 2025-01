Trasporti: Magi (+Eu), ‘con Salvini unica cosa puntuale sono i ritardi’

agenzia

Roma, 13 gen “L’unica cosa puntuale nell’Italia di Salvini ministro dei Trasporti sono i ritardi”. Lo scrive sui suoi canali social il segretario di +Europa Riccardo Magi, aggiungendo: “Anche oggi, lavoratori, studenti pendolari e semplici turisti si sono svegliati con la notizia di sempre: treni cancellati e corse in ritardo fino a 60 minuti”.

“Provate a cercare, a fronte di questa situazione tragicomica, una sola dichiarazione a suo sostegno da parte degli alleati di Governo: non ne troverete nemmeno una. Se ne vergognano persino loro, figuriamoci gli italiani -prosegue Magi-. Sarebbe bello, in questo nuovo anno, vedere il ministro dei Trasporti dedicarsi a quello per cui gli italiani lo pagano. E invece il copione è quello di sempre: nelle stesse ore in cui studenti e lavoratori vivevano l’ennesimo inferno quotidiano su questa o quella tratta ferroviaria, Matteo Salvini si dedicava al caso Ramy”.