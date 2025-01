Trasporti: Magi, ‘Salvini pensa a Musk e non ai treni’

agenzia

Roma, 11 gen. “L’ennesima giornata di passione per i passeggeri dei treni, l’ennesima giornata in cui Matteo Salvini fa il ministro dei Trasporti domani. Forse è troppo impegnato in queste ore a fantasticare di andare su Marte con Musk e si dimentica di centinaia di migliaia di passeggeri italiani lasciati a terra nelle stazioni. Un disastro, quello del leader leghista, che riguarda tutto il sistema di trasporto pubblico nazionale con treni puntualmente in ritardo, taxi introvabili, misure vessatorie verso gli Ncc: il fallimento di Salvini è sotto gli occhi di tutti gli italiani, solo questa maggioranza riesce a fingere che va tutto bene”. Lo scrive sui social il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

