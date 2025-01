agenzia

Roma, 11 gen. “Salvini, oltre ai trasporti, non riesce neppure a gestire la comunicazione del suo ministero. ‘Fonti’ del Mit che difendono lo stesso ministro non si era mai visto nella storia. Ma chi è il Mit se non lo stesso ministro dei trasporti? Ma stiamo scherzando? Che vergogna”. Lo scrive sui social la senatrice del Pd Simona Malpezzi.

