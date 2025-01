Trasporti: Raimondo (Fdi), ‘massimo impegno per sicurezza rete ferroviaria’

agenzia

Roma, 21 gen. “Fratelli d’Italia esprime il proprio ringraziamento e pieno sostegno al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per la sua presenza costante e l’impegno nel garantire trasparenza e sicurezza, anche in situazioni di emergenza non direttamente riconducibili al suo operato”. Lo ha detto in aula alla Camera il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Raimondo, dopo l’informativa del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture sulla situazione della rete ferroviaria nazionale.

“Gli episodi recenti di sabotaggi e intrusioni nella rete ferroviaria, rappresentano una grave minaccia alla sicurezza nazionale che non va sottovalutata. Qualche delinquente vigliacco che si mette il passamontagna per seguire il cattivo esempio si trova sempre. Gli anni più bui della nostra Repubblica dovrebbero averci insegnato qualcosa, ma non tutti ne hanno tratto il necessario insegnamento. Confidiamo nella magistratura per fare chiarezza in tempi rapidi sulle vicende di questi giorni. Nonostante queste criticità, i dati dimostrano l’efficienza del sistema ferroviario italiano, che ogni giorno gestisce un traffico record e 1.000 cantieri attivi per modernizzare la rete”.