agenzia

Roma,. 14 feb. “In treno. Come al solito in ritardo. L’unico che rispetta i tempi al secondo in questo Paese ormai è solo Carlo Conti. Appena finisce con Sanremo andrebbe messo al posto di Salvini”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.

