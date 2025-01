Trasporti: Renzi, ‘scandaloso nota Mit per giustificare guasto e attaccare me’**

agenzia

Roma, 11 gen. “Trovo scandaloso che per giustificare il guasto di stamattina a Milano, che segue di qualche mese l’ormai celebre chiodo di Roma, il Ministero faccia una nota ufficiale per parlare del nodo di Firenze”. Lo dice Matteo Renzi in una nota.

“E per attaccare me citando la mia esperienza di dieci anni fa. Siamo ormai all’avanspettacolo. Un Ministro incapace che attacca un dirigente dell’opposizione dopo che da anni lui è al Governo e il sistema dei trasporti è impazzito. Qualsiasi cosa accada oggi questo Governo dà la colpa a me. Se non fosse una cosa tragica ci sarebbe da ridere. Mi sono domandato in Senato se Salvini è incapace o porta sfiga, oggi dico che la risposta vera è: tutte e due”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA