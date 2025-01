agenzia

Roma, 15 gen. “Cercasi Ministro disperatamente. Ieri un’altra giornata di caos nelle stazioni, con guasti, ritardi ed enormi disagi per i passeggeri. Nel frattempo Salvini vuole ridurre il numero dei treni. Come può essere questa la soluzione? Al Paese serve un ministro dei trasporti. Basta perdere tempo”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social.

