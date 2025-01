Trasporti: Schlein, ‘Salvini non ha credibilità ma responsabile diritto a mobilità’

agenzia

Roma, 21 gen. “Non passa giorno senza che la situazione non veda un peggioramento. Andatelo a chiedere nelle stazioni, come stiamo facendo noi”. Così Elly Schlein in aula alla Camera dopo l’informativa del ministro Matteo Salvini sui ritardi dei treni. “Oggi diventa difficile programmare un qualsiasi spostamento. E diventa un incubo davanti all’indifferenza di chi ha la responsabilità e dovrebbe almeno avere cura di scusarsi e comunque attivarsi per risolvere il problema. Lei ha la responsabilità, ministro. Non ha la credibilità, ma ha la responsabilità di garantire il diritto alla mobilità di questo Paese”.

