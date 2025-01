Trasporti: Schlein, ‘Salvini pensa solo a suo spostamento a Viminale’**

agenzia

Roma, 11 gen. “Ritardi e cancellazioni anche oggi. Trenitalia suggerisce di evitare spostamenti. E intanto l’unico spostamento che interessa al ministro Salvini è il suo, al ministero degli Interni”. Lo afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Il peggior ministro dei Trasporti della storia -aggiunge- che si preoccupa solo di come passare da una poltrona all’altra mentre l’Italia non riesce a muoversi per viaggiare, andare a lavorare o a studiare. Un disastro”.

