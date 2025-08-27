Trasporto aereo: Finnair amplia presenza in Italia, nuovi voli da Catania e Firenze nel 2026

agenzia

Collegamenti verso il suo hub di Helsinki

Roma, 27 ago. (Adnkronos/Labitalia) – Finnair, la compagnia aerea della Finlandia, conferma il suo interesse verso l’Italia annunciando il lancio di nuovi collegamenti da Firenze e Catania verso il suo hub di Helsinki, come parte della programmazione estiva 2026 (che va dal 29 marzo al 31 ottobre 2026). Finnair opererà 3 collegamenti settimanali tra Catania ed Helsinki in partenza di martedì, mercoledì e domenica. I voli saranno operati con aeromobili Airbus A-320 e A-319. Dall’aeroporto di Firenze, invece, saranno disponibili 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica, con velivoli Embraer 190 con 100 posti. Grazie all’introduzione di queste nuove rotte, Finnair offrirà ai viaggiatori del Centro e Sud Italia nuove opzioni di viaggio per raggiungere Helsinki porta di accesso privilegiata per scoprire la natura incontaminata della Finlandia. Con 15 destinazioni servite nel Paese, Finnair rende ancora più facile esplorare le bellezze naturali e culturali finlandesi, una meta ideale per le vacanze estive, resa accessibile dalle comode connessioni della compagnia in partenza dalla capitale, Helsinki. Inoltre i passeggeri potranno accedere all’ampio e potenziato network di Finnair in partenza dal suo hub di Helsinki che include mete in Asia come Giappone e Corea del Sud, oltre alle principali città della West Coast degli Stati Uniti, tra cui Los Angeles e Seattle, e Toronto in Canada, una nuova destinazione che da maggio 2026 entrerà a far parte del network di Finnair. Geoffrey Carrage, Regional Manager Southern Europe di Finnair, ha dichiarato: “Con l’aggiunta di Firenze e Catania alla nostra programmazione per l’estate 2026, Finnair opererà su un totale di otto città in Italia, a testimonianza del forte impegno e della fiducia che riponiamo in questo mercato. Queste nuove rotte offriranno ai passeggeri non solo un accesso più facile alle meraviglie naturali della Finlandia durante la stagione estiva, ma anche comode connessioni al nostro ampio network globale in Nord Europa, Asia e Nord America, attraverso il nostro efficiente hub di Helsinki”.

