Travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia

agenzia

E' successo in mattinata davanti agli occhi degli altri bagnanti

CERVIA, 24 MAG – Una donna è stata travolta e uccisa in tarda mattinata da un ruspa mentre si trovava in spiaggia a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Secondo quanto finora emerso, il mezzo pesante, che stava sistemando e pulendo l’arenile in vista della stagione balneare, ha investito la donna davanti agli occhi di altri bagnanti. Sul posto sono intervenuti capitaneria di Porto, carabinieri e polizia locale oltre al 118: ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

