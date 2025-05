Travolta e uccisa dal treno a 14 anni, aveva le cuffie

agenzia

MILANO, 15 MAG – Una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno, mentre attraversava i binari della ferrovia, in corrispondenza di un passaggio a livello con le sbarre abbassate, ieri sera verso le 19 a Cesano Maderno (Monza e Brianza). Dalle prime ricostruzioni si esclude il gesto volontario e sembra che la giovanissima indossasse le cuffiette per la musica e non si sia accorta dell’arrivo del treno regionale diretto a Milano.

