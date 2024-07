Travolto da albero durante incendio, muore dipendente Arif

agenzia

L'incidente nel Brindisino; vittima operaio agenzia regionale

BRINDISI, 20 LUG – Un dipendente dell’Arif (Agenzia regionale attività irrigue e forestali) di circa 60 anni è morto durante le operazioni di spegnimento di un incendio che è in corso in un terreno nel Brindisino, tra Ceglie Messapica e Ostuni. A quanto si apprende l’uomo sarebbe stato colpito dal tronco di un albero, che stava tagliando per facilitare le operazioni di spegnimento del rogo insieme alle forze dell’ordine. Sul posto mezzi del 118 e forze dell’ordine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA