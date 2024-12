Tre Daspo 5 anni per scontri tra tifosi dopo Cittadella-Cesena

agenzia

Ultras avevano cercato di raggiungere i sostenitori avversari

PADOVA, 30 NOV – La Polizia ha notificato oggi tre “Daspo” di 5 anni ad altrettanti tifosi del Cittadella, di 27, 20 e 18 anni, emessi dal Questore di Padova Marco Odorisio, con obbligo di firma per un anno, per scontri avvenuti domenica 10 novembre durante la partita Cittadella-Cesena di Serie B. I tre tifosi locali, appartenenti al gruppo ultrà “Rabaltai”, avevano provocato disordini all’interno dello Stadio “Tombolato” tentando di scavalcare la barriera di limitazione al campo di gioco, per raggiungere il settore occupato dai sostenitori avversari. Al termine dell’incontro di calcio, gli agenti della Questura si erano accorti del movimento dei tifosi verso il settore opposto. Immediatamente si era formato uno sbarramento di agenti e personale della Digos, che erano stati aggrediti, spinti e strattonati dagli ultras del Cittadella. Ripristinata la calma, durante il deflusso dallo stadio era arrivata una nuova segnalazione relativa ad alcuni ultras del Cittadella che si spostavano velocemente dal proprio settore cercando di raggiungere a piedi il parcheggio riservato ai tifosi ospiti, che in risposta hanno iniziato a lanciare bottiglie e sassi su alcune auto. C’è stato un nuovo intervento della Polizia, nel quale i tifosi hanno colpito un agente, caduto a terra, e un collega che lo stava soccorrendo, dandosi alla fuga. Il poliziotto ha subito la frattura a un piede. I tre supporter cittadellesi sono stati identificato dalla Digos, tramite l’esame della videosorveglianza e denunciati alla Procura di Padova per resistenza a Pubblico Ufficiale e violazione del regolamento d’uso interno allo stadio.

