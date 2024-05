Tre gamme pneumatici Michelin per la nuova Porsche Macan 100% elettrica

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Da oltre mezzo secolo, Michelin e Porsche lavorano insieme per spingere sempre piú in alto i livelli di innovazione. Svelata il 25 gennaio, la nuova Macan elettrica, secondo modello e primo SUV “full electric” della casa automobilistica tedesca, é uno dei grandi progetti che coinvolgono Porsche e Michelin, che ha accompagnato tutte le generazioni e le evoluzioni della Macan sin dal suo lancio nel 2014. Oggi, Michelin propone tre gamme di pneumatici per questo modello strategico, in una dimostrazione di fiducia che rafforza Michelin nella sua posizione di pioniere e partner storico per il primo equipaggiamento. L’avvento dell’auto elettrica ha portato ad importanti cambiamenti nel mondo dei pneumatici. Per rispondere al meglio alle caratteristiche della nuova Porsche Macan elettrica, Michelin ha attinto al suo know-how e alla sua profonda conoscenza dei veicoli elettrici. Questa impresa é il frutto di diversi anni di ricerca e deriva dall’apprendimento tecnologico che Michelin ha sviluppato nel corso di otto stagioni nei Campionati del Mondo di Formula E, dove Porsche gareggia dal 2019. I pneumatici per auto sportive elettriche non solo devono offrire le stesse prestazioni di quelli di un’auto a motore termico, ma devono anche affrontare altre sfide legate all’autonomia e al rumore di rotolamento. Inoltre, il peso della batteria aumenta la massa totale del veicolo, fattore che provoca un aumento delle sollecitazioni e influisce sul chilometraggio dei pneumatici. Infine, la motricitá é un altro elemento chiave e una sfida tecnica, dato che i motori elettrici erogano la massima coppia al momento della partenza. Michelin ha tenuto conto di tutti questi aspetti nello sviluppo dei tre pneumatici per la nuova Porsche Macan elettrica. Michelin PILOT Sport EV NE0: Questo pneumatico estivo é stato il primo ad essere sviluppato appositamente per i veicoli a quattro ruote motrici. La sua struttura interna e la mescola di gomma sono state progettate per offrire ottima motricitá e per trasmettere elevate potenze. Il Michelin Pilot Sport EV NE0 (dove NE0 rappresenta la marcatura dedicata a Porsche) beneficia anche di tutta l’esperienza di Michelin in termini di resistenza al rotolamento (ottimizzando l’autonomia) e di un’elevata aderenza su superfici bagnate e asciutte, indipendentemente dal chilometraggio dei pneumatici. Particolare enfasi é stata posta anche sul rumore di rotolamento, che é piú difficile da controllare nelle auto elettriche. Il pneumatico invernale Michelin Pilot Alpin 5 SUV é stato progettato per offrire elevati livelli di sicurezza e ottime prestazioni durante i mesi invernali, su strade fredde, bagnate e innevate. I tasselli in gomma lamellizzati del battistrada sono stati progettati per offrire una migliore motricitá e spazi di frenata controllati su fondi a scarsa aderenza. Queste prestazioni si combinano alla robustezza caratteristica dei pneumatici dedicati ai SUV, che in questo caso prevede anche la presenza di fianchi rinforzati. Il Michelin Pilot Alpin 5 SUV NE0 presenta anche il simbolo 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), che ne certifica l’omologazione per l’uso invernale. Michelin Pilot Sport A/S 4 NE0. Questo pneumatico all season, sviluppato appositamente per veicoli di alta gamma e sportivi, vanta prestazioni che offrono il miglior compromesso tra pneumatici estivi e invernali. Performante nelle stagioni piú calde, conserva le sue qualitá anche quando le temperature scendono al di sotto di 7°C, evitando cosí agli automobilisti di dover ricorrere al cambio stagionale dei propri pneumatici. Questi tre pneumatici progettati per la nuova Porsche Macan elettrica, offrono un ventaglio completo di utilizzi per tutti gli automobilisti, le superfici e le condizioni meteo. Soddisfano anche le specificitá in termini di comportamento e sportivitá che costituiscono la linfa vitale della Macan, ieri solo termica e, oggi, 100% elettrica. foto: Ufficio stampa Michelin Italia (ITALPRESS). tvi/com 14-Mag-24 16:15

