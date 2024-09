Tre morti in rogo a Milano, presenza di sostanze acceleranti

agenzia

Le ha fiutate cane specializzato in sopralluogo nello showroom

MILANO, 20 SET – La presenza indubbia di una o più sostanze acceleranti è stata segnalata dal pastore belga specializzato nella ricerca di acceleranti di fiamma, usato stamane, durante il sopralluogo nello showroom cinese, andato a fuoco giovedì della scorsa settimana a Milano: nel rogo sono morti tre giovani, Dong Yindan di 18 anni, la sorella Liu Yinjie di 17 anni e il ventiquattrenne Pan An. Da quanto si è saputo il cane, arrivato dal comando dei vigili del fuoco di Palermo, ha rilevato tracce chiare di acceleranti al pian terreno, vicino all’ingresso, dell’edificio in via Cantoni, zona Certosa, dove si è sviluppato l’incendio. In quel punto, gli investigatori hanno prelevato il materiale che verrà analizzato al fine di individuare la sostanza esatta. Da quanto si apprende, la Procura, che sta indagando per strage, ipotizza che l’accelerante sia stato piazzato nei pressi dell’entrata dello showroom alcune ore prima. Sul punto sono in corso gli esami delle iìmmagini, anche dei giorni precedenti, delle telecamere di sorveglianza sequestrate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA