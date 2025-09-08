Tre operai morti sul lavoro: gli incidenti a Monza, Torino e nel Catanese

agenzia

Torino, 8 set. Tre incidenti mortali sul lavoro oggi, lunedì 8 settembre. Un operaio è morto questa mattina, intorno alle 11, in un’azienda a Monza. L’uomo, di 48 anni, ha subito un trauma da schiacciamento ed è stato trovato in arresto cardiocircolatorio dagli operatori del 118, che ne hanno constatato il decesso sul posto.

Un altro operaio, 69 anni, è morto questa mattina alle 7.30 in via Genova 87 a Torino. Da una prima ricostruzione, l’uomo è precipitato dal cestello di una gru, da un’altezza di 12 metri. Sul posto Spresal e i carabinieri della stazione Lingotto.

Nell’ incidente è rimasta ferita anche una seconda persona che si trovava ai piedi della gru. Soccorsa dal personale del 118 di Azienda Zero, è stata trasportata in ospedale in stato di choc per aver assistito all’evento.

Un operaio di 50 anni è morto dopo essere precipitato da una impalcatura a 8 metri di altezza a Riposto (Catania). Secondo una prima ricostruzione l’uomo, impegnato in una ditta di edilizia, sarebbe caduto mentre era su una impalcatura. posto personale del 118 e carabinieri della locale stazione. L’operaio era impegnato nell’ampliamento dei capannoni.

La giornata di oggi conta anche due feriti. A Marano, nel novarese, per cause ancora in corso di accertamento, un operaio 27enne sarebbe caduto dal cestello di una gru riportando ferite da codice rosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Un uomo di 37 anni è invece rimasto gravemente ferito in un cantiere edile a Desio, in provincia di Monza. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe precipitato da un’impalcatura da un’altezza stimata di circa dieci metri.