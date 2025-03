Tre perturbazioni in 4 giorni,è la fase più piovosa dell’inverno

agenzia

La prima in azione già oggi, le altre due venerdì e sabato

ROMA, 12 MAR – La prima è in azione già oggi su gran parte dell’Italia, la seconda e la terza colpiranno il Paese rispettivamente venerdì e sabato: è in arrivo la fase più piovosa di questo inverno con ben tre perturbazioni in quattro giorni. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, che precisa come i tre fenomeni avranno tutti la stessa origine, una vasta area di bassa pressione bloccata tra Spagna e Francia. “Vivremo un mercoledì difficile – spiega – con tantissima pioggia in Liguria, dal nord-Ovest verso il nord-Est, dalla Toscana fino alla Calabria con temporali e locali grandinate, tanta neve sulle Alpi oltre i 1400 metri, venti forti di Libeccio e temperature in calo”. Dopo un lieve miglioramento domani, con schiarite, specie al nord, sul versante adriatico e all’estremo sud, venerdì la seconda perturbazione porterà tantissima pioggia al centronord e tanta neve sulle Alpi, ma con due differenze sostanziali: non pioverà al sud, dove le temperature saliranno oltre i 30 gradi (in Sicilia), ma soffierà purtroppo ancora più vento. La terza ed ultima perturbazione arriverà sabato con maltempo forte al settentrione e in Toscana; la linea delle piogge salirà dunque ancora più a nord rispetto ai giorni precedenti e il maltempo risparmierà tutto il meridione e una parte del centro. Nel dettaglio: Mercoledì 12. Al nord: maltempo forte. Al centro: maltempo forte. Al sud: maltempo in Campania, piogge sparse altrove. Giovedì 13. Al nord: precipitazioni solo su Alpi e Prealpi. centro: piogge soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: piogge in Campania, quasi assenti altrove. Venerdì 14. Al nord: maltempo forte. Al centro: maltempo. Al sud: caldo ed asciutto. Tendenza: piogge forti sabato al centro-nord, attenuazione dei fenomeni da domenica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA