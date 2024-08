Tre società di Mino Raiola versano 8 milioni al fisco italiano

agenzia

Intesa dopo indagini su commissioni per compravendite in serie A

NAPOLI, 09 AGO – Tre società estere una maltese e due inglesi attraverso le quali il defunto procuratore sportivo Mino Raiola ha operato in Italia tra il 2016 e il 2020 hanno versato 8 milioni di euro all’Agenzia delle entrate nell’ambito di un accordo raggiunto al termine di una serie di verifiche fiscali della Guardia di Finanza di Napoli. Si tratta di società con le quali Raiola ha concluso diversi numerosi contratti di compravendita di diversi e importanti calciatori di serie A e dei loro relativi diritti di immagine. Le indagini hanno portato alla luce commissioni fatturate ai club italiani ma non dichiarate per circa 90 milioni di euro.

