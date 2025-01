Tregua Gaza in vigore, chi sono le tre donne ostaggio di Hamas liberate oggi

agenzia

Emili Damari, 28 anni, ha doppia cittadinanza britannica, mentre Doron Steinbrecher, 31 anni, è romena. Entrambe erano state rapite da Kfar Aza il 7 ottobre del 2023. Steinbrecher, che è una infermiera veterinaria, viveva accanto alle abitazioni della sorella sposata e dei genitori nel kibbutz. “Sono arrivati. Mi prendono”, aveva detto in un messaggio vocale inviato ai suoi amici la mattina del 7 ottobre. Damari si trovava nel suo appartamento quando sono arrivati i miliziani di Hamas che le hanno sparato a una mano e hanno ucciso il suo cane, Chooka. E’ stata anche ferita alla gamba da una scheggia di proiettile. E’ stata caricata sulla sua auto e portata a Gaza, come ha testimoniato la madre.