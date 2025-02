Treno assaltato, pene fino a 2 anni, disposta scarcerazione

agenzia

I difensori di sette tifosi hanno ottenuto il patteggiamento

UDINE, 03 FEB – Pene da 1 anno e 8 mesi a 2 anni di reclusione, con sospensione condizionale e immediata scarcerazione: è quanto ha stabilito il giudice di Udine nel corso dell’udienza per direttissima nei confronti degli 8 ultras che sabato sera hanno assaltato il treno dei tifosi del Venezia. Dopo aver convalidato gli arresti, il giudice aveva disposto i domiciliari per i due soggetti residenti in Italia e 6 custodie cautelari in carcere per i residenti in Austria. Gli imputati, a quel punto, su consiglio dei difensori, hanno optato per il patteggiamento. Le pene sono di 2 anni di reclusione per il cittadino bosniaco residente in Austria che ha anche aggredito con un pugno personale di polizia in borghese della questura di Venezia; 1 anno e 10 mesi per il cittadino albanese, residente a Udine, che ha colpito con la cintura alcuni tifosi lagunari; 1 anno e 8 mesi per gli altri cinque austriaci, supporter del Salisburgo. L’unico cittadino italiano – di origini senegalesi – ha chiesto termine a difesa e, nel frattempo, rimane ai domiciliari con braccialetto elettronico. Le accuse nei confronti degli otto imputati erano quelle di blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive.

