Treno deraglia in Russia dopo una collisione con un camion

MOSCA, 29 LUG – Otto vagoni di un treno passeggeri sono deragliati nella regione russa di Volgograd dopo una collisione tra il treno e un camion: lo sostengono le Ferrovie russe in un messaggio ripreso dall’agenzia Interfax aggiungendo che la circolazione dei treni sulla tratta è stata sospesa. Sarebbero “oltre 20” le persone ferite nel deragliamento del treno passeggeri nella regione russa di Volgograd, stando a una fonte nelle forze dell’ordine russe citata dall’agenzia di stampa russa Tass. Citando fonti nei servizi di emergenza, l’agenzia Interfax ha dichiarato che tre persone sono state ricoverate mentre gli esami medici sono ancora in corso: “Circa 100 persone sono già state esaminate, in circa 30 di loro sono state registrate lesioni di varia gravità, al resto è stato diagnosticato stress grave o pressione alta”, scrive Interfax.

