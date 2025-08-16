Treno deragliato in Danimarca,due persone in condizioni critiche

agenzia

Decine di feriti. Traffico resta sospeso

ROMA, 16 AGO – Sono in gravi condizioni due dei 27 feriti del treno deragliato ieri in Danimarca dopo essersi scontrato con una cisterna di liquami, facendo una vittima. Lo hanno riferito le autorità, citate dalla Bbc. La polizia ha dichiarato che l’incidente è avvenuto tra le città di Tinglev e Kliplev, nello Jutland meridionale, vicino al confine con la Germania, causando la morte di una donna di 60 anni e il ferimento di altre 27 persone. In un aggiornamento poco dopo mezzanotte, la polizia ha affermato che una gru è stata utilizzata sul posto per sollevare alcune delle carrozze danneggiate e garantire che non ci fossero altri passeggeri feriti. Delle cinque persone gravemente ferite, due sono ricoverate in condizioni critiche in ospedale. La polizia ha dichiarato che 106 persone in totale sono state coinvolte nell’incidente. Tra i passeggeri a bordo c’erano anche diversi studenti pendolari di una scuola della vicina S›nderborg, capolinea del treno, rimasti indenni. “Il mio pensiero va ai parenti, ai numerosi feriti e a tutti coloro che sono attualmente colpiti dall’incidente”, ha dichiarato la premier danese Mette Frederiksen in una dichiarazione all’emittente pubblica Dr. “Spero che tutti ricevano il miglior aiuto e supporto possibile.” L’operatore ferroviario nazionale Dsb ha dichiarato di aver sospeso i servizi lungo la linea fino a nuovo avviso. L’agenzia ferroviaria nazionale Banedanmark ha scritto su X che la collisione è avvenuta a un passaggio a livello. Almeno due vagoni del treno sono deragliati, secondo i media locali.

