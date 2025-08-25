Trentenne travolto in bici muore nel Bresciano

agenzia

Incidente nella tarda serata a Roccafranca

BRESCIA, 25 AGO – Un ciclista di circa 30 anni, di origine africana e non ancora identificato, è stato travolto e ucciso nella tarda serata a Roccafranca, in provincia di Brescia. L’uomo stava percorrendo la strada in bicicletta quando, poco prima delle 22.30, è stato tamponato da un’auto guidata da un ventenne della zona. L’impatto lo ha scaraventato fuori dalla carreggiata.

