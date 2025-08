Trentenne vicentino trovato morto a Londra, lavorava da Harrods

agenzia

Autopsia determinerà cause, il corpo rinvenuto nell'appartamento

VICENZA, 05 AGO – Un trentatreenne italiano, Riccardo Pulvini, originario della provincia di Vicenza, è stato trovato morto nel suo appartamento a Londra, città dove viveva e lavorava dall’età di 19 anni. Il corpo è stato rinvenuto venerdì scorso nell’appartamento in cui il giovane abitava. Al momento non vi sono indicazioni di un a morte violenta. Si aspetta quindi l’autopsia, in programma per oggi nella capitale inglese, per determinare le cause del decesso. Pulvini aveva lasciato l’Italia dopo il diploma superiore, e si occupava soprattutto dell’allestimento delle vetrine dei magazzini del lusso. Il suo ultimo impiego era da Harrods, dove seguiva le tre food halls, l’enoteca e vari ristoranti. In passato il volto di Pulvini era comparso fra i testimonial della campagna di prevenzione dell’Hiv intitolata “Hiv is: just a part of me” voluta dalla società biofarmaceutica americana ‘Gilead’.

