Trento: Paita, ‘momento straordinario, è voto anche per Paese e Ue’

Roma, 2 mag. “Votiamo a Trento anche per il paese e per l’Europa. Perchè è un momento straordinario, in cui ci sono le autocrazie e ci sono i sovranisti come Trump, che mettono a rischio la nostra autonomia e la nostra economia. La sola minaccia dei dazi ha creato problemi alle imprese, e in particolare a quelle che fanno prodotti di qualità come qui in Trentino. Anche la destra italiana è portatrice di questa visione del mondo. Chi dice di sostenere i prodotti tipici e poi è a favore dei dazi è in malafede”. Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, durante un incontro a Trento con la coordinatrice di Italia Viva Trentino Alto Adige Donatella Conzatti e con i candidati della lista Sì Trento a sostegno del sindaco uscente di Trento Franco Ianeselli, che si presenta alle comunali di domenica 4 maggio per un secondo mandato. La presidente dei senatori Iv, nel corso della giornata, ha incontrato il sindaco e ha partecipato alla festa di chiusura della campagna elettorale.