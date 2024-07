Tribunale brevetti: Cecchetti, ‘inaugurazione Milano conclusione storica battaglia Lega’

agenzia

Roma, 1 lug. “Un anno veniva assegnata a Milano la terza sezione distaccata della Divisione centrale del Tribunale Europeo Unificato Brevetti, coronando una storica battaglia condotta dalla Lega dal 2012, da quando la Brexit era solo ipotizzabile, una battaglia condotta da Matteo Salvini, allora deputato al Parlamento Europeo, e dal sottoscritto, in Consiglio Regionale lombardo. Oggi l’inaugurazione la sede della Divisione Centrale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti che avrà competenze relative ai contenziosi riguardanti i brevetti appartenenti alle cosiddette ‘Human Necessities’, coprendo settori eterogenei e cruciali, tra cui i preparati medicali, l’abbigliamento, l’arredamento ed il settore agroalimentare”. Lo afferma Fabrizio Cecchetti, segretario d’Aula alla Camera dei deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.