Tribunale brevetti: Della Vedova, ‘conferma importanza Italia in Ue’

Roma, 1 lug. “La scelta della città di Milano – che sostituisce Londra in seguito alla Brexit – come sede centrale del Tribunale unificato dei brevetti è un importante risultato per il nostro Paese e ci conferma ancora una volta l’importanza di un Italia saldamente ancorata all’Unione europea, in termini di possibilità, crescita e futuro”. Lo ha affermato Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, oggi a Milano all’inaugurazione della sede centrale del Tub.