Tribunale Milano, amministrazione giudiziaria di Loro Piana

agenzia

Pm,esternata produzione a società che hanno sfruttato lavoratori

MILANO, 14 LUG – Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti della società Loro Piana, uno dei brand di moda di lusso e che ha come presidente del Cda Antoine Arnault in rappresentanza del gruppo Lvmh. Il provvedimento dei giudici della sezione misure di prevenzione riguarda una indagine del pm Paolo Storari che ha appurato come Loro Piana abbia affidato la produzione di capi di abbigliamento, tra cui giacche, all’esterno e che la loro realizzazione sarebbe avvenuta in contesti lavorativi di “sfruttamento del lavoro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA