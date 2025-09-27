‘Tribunale potrà procedere comunque anche con conferma immunità’

agenzia

MILANO, 27 SET – “In relazione alla dichiarazione del giudice del tribunale di Budapest sull’annullamento del processo a carico della signora Salis in caso di conferma dell’immunità, si precisa che ovviamente la conferma dell’immunità determinerebbe l’impossibilità di continuare il processo attualmente in corso. Il processo dunque procederebbe solo nei confronti degli altri coimputati tedeschi. La posizione della signora Salis verrebbe stralciata. Ma ciò non significa affatto che il tribunale ungherese non potrà più procedere nei suoi confronti”: è quanto spiegano Eugenio Losco e Mauro Straini, legali italiani di Ilaria Salis. Il processo in corso che potrebbe infatti arrivare a sentenza prima della fine del mandato di Ilaria Salis, ma Losco e Straini spiegano che, “venuta meno l’immunità, la procura potrà emettere una nuova citazione a giudizio per ricominciare il processo”.

