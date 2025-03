Tribunale Ue conferma multe a banche, 65 milioni a Unicredit

agenzia

Importo ridotto, sanzioni su operazioni su titoli di Stato

BRUXELLES, 26 MAR – Il Tribunale dell’Ue ha confermato le multe inflitte dalla Commissione europea a tre banche di investimento, limando gli importi previsti per Unicredit (la multa va da 69,4 a 65 milioni e Nomura (da 129,5 a 125,6 milioni). Invariata la multa da 172,3 milioni di euro per Ubs. La vicenda riguardava sette istituti, Ubs, Natixis, UniCredit, Nomura, Bank of America e Portigon oltre a NatWest che secondo l’esecutivo comunitario avevano partecipato tra gennaio 2007 e novembre 2011 a un’intesa per operazioni sui titoli di Stato europei con scambi di informazioni per aver vantaggi concorrenziali su emissioni, collocamenti o negoziazioni.

