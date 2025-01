TRICORBRAUN ACQUISISCE I FORNITORI EUROPEI DI PACKAGING EUROGLAS E GLASPACK

agenzia

Le acquisizioni rafforzano ulteriormente la posizione di TricorBraun Nella regione DACH (Germania, Austria, Svizzera)

ST LOUIS, 8 gennaio 2025 /PRNewswire/ — TricorBraun, leader mondiale nel settore del packaging, ha annunciato oggi di aver concluso un accordo per l’acquisizione della tedesca Euroglas e dell’austriaca Glaspack, distributori di soluzioni di imballaggio rigido per il mercato europeo. Queste acquisizioni espandono la presenza di TricorBraun nel settore del packaging nella regione DACH (Germania, Austria, Svizzera).

“Euroglas e Glaspack sono note per la qualità, l’innovazione e l’assistenza ai clienti e hanno creato aziende durature con una grande reputazione”, ha dichiarato Mark O’Bryan, Direttore operativo di TricorBraun. “La sinergia tra le competenze di Euroglas e quelle di Glaspack nei mercati finali più importanti, assieme alla catena di approvvigionamento e alla capillarità territoriale di TricorBraun, offrirà nuove opportunità per favorire la crescita dei nostri clienti in Europa.”

Entrambe fondate nel 1992, Euroglas e Glaspack sono imprese familiari. Euroglas è uno dei principali fornitori europei di imballaggi per il vetro di alta qualità. L’azienda fornisce imballaggi standard e personalizzati per alimenti, bevande e alcolici. Glaspack distribuisce imballaggi standard e personalizzati per i mercati del vino, della birra e degli alimentari ed è uno dei principali fornitori di packaging per il vino sul mercato austriaco.

“L”ingresso in TricorBraun è un nuovo entusiasmante capitolo per noi”, ha dichiarato Cristoph Jäckle, Amministratore delegato di Euroglas. “Lavorando insieme possiamo garantire l’accesso a risorse e competenze globali, pur mantenendo al contempo il nostro impegno per la qualità e il servizio clienti locale”.

“Siamo molto lieti di apportare la nostra passione per il packaging in TricorBraun, nel momento in cui iniziamo una nuova fase della nostra crescita”, ha dichiarato Johannes Jäckle, Responsabile vendite. “La fama di TricorBraun a livello mondiale, unita alla sua attenzione per i componenti del suo team e per l’assistenza ai clienti, la rende un luogo ideale”.

Tutti i componenti dei team di Euroglas e Glaspack rimarranno in TricorBraun e continueranno a lavorare nelle sedi esistenti delle due società. A partire dalla chiusura della procedura di acquisizione, Euroglas sarà denominata Euroglas, società di TricorBraun, e Glaspack sarà denominata Glaspack, società di TricorBraun.

Fin dalla sua costituzione, TricorBraun ha collaborato con i vari management per acquisire con successo molte aziende di packaging in tutto il mondo, contribuendo ad accelerarne la crescita.

La chiusura dell’operazione è prevista per il primo trimestre del 2025, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie approvazioni normative.

AdvisorProventis Partners, membro di Mergers Alliance, ha operato come consulente finanziario e Linklaters come consulente legale di TricorBraun nella transazione.

L’azienda EuroglassFondata nel 1992, Euroglas è uno dei principali fornitori di packaging di alta qualità per il vetro in tutta Europa. Con la sua vasta gamma di imballaggi per il vetro, tappi e casse per bottiglie, Euroglas mette a disposizione degli acquirenti opzioni economiche ed ecologiche per il riempimento, tra cui magazzini sostenibili e bottiglie a rendere.

L’azienda GlaspackFondata nel 1992, Glaspack è uno dei principali distributori di packaging dell’Austria. Dalle bottiglie di vino a quelle di champagne, da quelle di birra a quelle di olio d’oliva, fino ai vasetti per alimenti di tutti i tipi, Glaspack fornisce bottiglie, vasetti e sistemi di chiusura sia standard che personalizzati.

L’azienda TricorBraunFondata nel 1902, TricorBraun è leader globale del packaging. Sfruttiamo la nostra economia di scala globale, l’ampiezza del nostro raggio d’azione e la nostra eccezionale esperienza per risolvere i complessi problemi di packaging dei clienti e aiutarli a vincere sul mercato. TricorBraun si compone di oltre 2.200 professionisti del packaging che operano in oltre 100 sedi nelle Americhe, in Europa, Asia e Australia.

