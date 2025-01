Trofeo Lancia, il ritorno nei rally é in grande stile

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – L’attesa é terminata, il 2025 vedrá ufficialmente il ritorno di Lancia nel mondo delle competizioni e dei rally, grazie alla nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF e all’inedito Trofeo Lancia, la cui prima edizione si disputerá proprio in Italia. Saranno infatti gli appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) a tenere a battesimo il nuovo corso agonistico della casa torinese, con un calendario composto da 6 gare in cinque appuntamenti e un premio finale da capogiro: un posto nella squadra ufficiale Lancia nell’European Rally Championship 2026, se il Campione sará un Under35! Un premio unico nel panorama tricolore, che ha come obiettivo quello di riportare i giovani in contesti internazionali di alto livello. Il riconoscimento si aggiunge al giá ricco montepremi del valore di 160 mila euro, che distribuirá un valore di 22,5 mila euro ad ogni appuntamento. A iscrizioni ancora chiuse, sono giá oltre 80 le Lancia Ypsilon Rally4 HF pre-ordinate a livello europeo. Uno strepitoso risultato che rende la piccola hatchback da corsa un successo commerciale ancora prima della sua omologazione, prevista per il 1 marzo 2025. Ogni appuntamento a calendario ospiterá all’interno del proprio parco assistenza il “Villaggio Lancia Corse HF”, vero e proprio cuore pulsante dove piloti, addetti ai lavori, ospiti, partner e appassionati potranno incontrarsi e scoprire tutte le novitá legate al Marchio che, con i suoi 10 titoli mondiali, ha piú di tutti scritto pagine memorabili della storia di questa disciplina. Lancia sará coinvolta in prima persona in quanto promoter del Trofeo, che ha giá trovato il supporto di partner importanti come Michelin e Sparco. Il Brand torinese sará poi coadiuvato da due importanti realtá attive nel mondo delle competizioni: LPD Italia per la parte sportiva, tecnica e logistica mentre Gino Motorsport curerá la parte relativa ai ricambi in campo gara. L’iscrizione al Trofeo Lancia 2025 ha un costo di 2.500 euro per tutta la stagione – ma sono previste anche opzioni per chi vorrá disputare solo alcuni round – e, oltre alle tute da gara ufficiali Lancia CORSE HF e all’abbigliamento del campionato entrambi griffati Sparco, da diritto ad ogni equipaggio di concorrere sia per la classifica assoluta sia per una delle tre classifiche di categoria previste: Junior, che accoglierá tutti gli Under25 (nati a partire dal 1 gennaio 2001); Master, che racchiude i piloti tra i 25 e i 35 anni (nati tra il 1 gennaio 1990 e il 31 dicembre 2000); Expert, per tutti gli over 35 (nati prima del 1 gennaio 1990). Premi verranno assegnati ai primi tre di ogni categoria, portando a 9 gli equipaggi premiati in ogni gara. In ogni appuntamento, infatti, i vincitori della classifica Junior e della Master porteranno a casa premi per un valore di 5.000 euro ciascuno, 3.000 euro invece andranno ai secondi classificati delle due classifiche mentre l’ultimo gradino del podio varrá 1.500 euro in entrambe le categorie. Anche gli iscritti alla categoria Expert potranno contare su un montepremi a loro dedicato: 2.000 euro al vincitore, 1.000 euro al secondo e 500 euro al terzo. Il grande obiettivo di Lancia é quello di lanciare i talenti della specialitá nel mondo del rally professionistico e dare loro una chance concreta di crescita. Per questo il Trofeo Lancia metterá in palio la possibilitá di diventare pilota ufficiale e di disputare l’European Rally Championship 2026 al volante di una Lancia Ypsilon Rally4 HF factory. Un premio che da solo vale oltre 200 mila euro e che sará assegnato se il Campione Assoluto del Trofeo sará un Under 35, ovvero iscritto alla categoria Junior o Master. Tutti i Campioni Lancia verranno celebrati in un evento dedicato a fine anno, con una cerimonia di premiazione in grande stile a Torino, dove i vincitori delle tre categorie si divideranno il montepremi finale: per la Junior 10.000 euro o ERC in caso il pilota abbia vinto anche l’Assoluta; per la Master 10.000 euro o ERC in caso il pilota abbia vinto anche l’Assoluta; infine, per la Expert 5.000 euro. Gli importi dei premi del Trofeo Lancia si intendono in valore: 50% in denaro e 50% in buoni acquisto presso Stellantis Racing Shop. Le classifiche del Trofeo Lancia distribuiranno punti a tutti i piloti che raggiungeranno la pedana d’arrivo, con una scala che premia i primi 20 classificati e concede un punto a tutti coloro che avranno portato a termine la gara, sia nella graduatoria assoluta che in quelle di categoria. I trofeisti si troveranno a fare i conti anche con punti bonus, pronti a rivoluzionare le classifiche ed il verdetto finale della stagione: il Miglior Performer, la Miki Stage e la roulette del Rally+. Miglior Performer premia la velocitá pura con 5 punti bonus nella classifica assoluta per il pilota che nel corso del rally conquisterá il maggior numero di scratch nelle prove speciali. Un bonus che verrá assegnato anche in caso di abbandono anticipato: il coraggio di osare premia sempre. La Miki Stage é invece un tuffo nel passato glorioso di Lancia. È dedicata al 2 volte Campione del Mondo Miki Biasion e assegnerá 3 punti bonus in classifica generale al pilota che risulterá piú veloce nell’ultima PS del rally. Credere in sê stessi, si potrebbe spiegare cosí la formula del Rally+. Una volta nella stagione ogni pilota potrá eleggere un rally come suo ‘bonus’ per poter ricevere un punteggio aggiuntivo, nella classifica assoluta e di categoria, se al termine della gara dovesse risultare nella Top5 generale. L’attesa per il ritorno di Lancia nel mondo dei rally é stato confermato dal successo di vendite della nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF, che a gennaio registra giá oltre 80 preordini in tutto il mondo. Un risultato decisamente positivo che lascia prevedere un boom di iscrizioni al Trofeo Lancia. Il successo commerciale si deve sposare per Lancia con l’equitá sportiva e proprio in questo senso va vista la decisione di spostare l’omologazione della vettura al 1 marzo 2025 e di posticipare l’inizio del Trofeo al Rally Targa Florio di maggio. L’obiettivo é quello di permettere a tutti i piloti e team di ricevere le macchine e, di conseguenza, iniziare a maturare esperienza allo stesso tempo, senza dare vantaggi temporali a nessuno. Seguendo questa filosofia, il Trofeo Lancia 2025 seguirá le tappe del CIAR ma scatterá il 9 maggio, in occasione del Rally Targa Florio, per poi proseguire quindici giorni dopo al Rally Due Valli. Luglio vedrá l’importante appuntamento del Rally di Roma Capitale, valevole anche per l’Europeo. La kermesse capitolina sará divisa in due gare per il Trofeo, permettendo ai team e ai piloti di ottimizzare i costi di trasferta e di puntare al doppio montepremi: la prima tappa varrá come Round 3, mentre la seconda tappa varrá come Round 4. Dopo la pausa estiva, il Trofeo Lancia sará di scena al Rally del Lazio, prima del gran Finale al Rallye Sanremo. Ma ancora prima di iniziare, la squadra Lancia Corse HF sará presente al Rally Regione Piemonte con la sua ospitalitá completa e molte sorprese, pronta ad accogliere piloti ed appassionati. Questo evento, pur non essendo valevole per il Trofeo, rappresenterá il preludio simbolico della stagione, sottolineando il forte legame tra la Casa torinese e il territorio piemontese. Un’occasione per accendere l’entusiasmo, in attesa del debutto ufficiale del Trofeo al Rally Targa Florio poche settimane dopo. IL CALENDARIO UFFICIALE DEL TROFEO LANCIA 2025 8-11 maggio 2025 – Targa Florio (Coeff.1,5) 30-31 maggio 2025 – Rally Due Valli 4-5 luglio 2025 – Rally di Roma Capitale – Tappa 1 6 luglio 2025 – Rally di Roma Capitale – Tappa 2 13-14 settembre 2025 – Rally del Lazio 17-18 ottobre 2025 – Rallye Sanremo (Coeff.1,5) “Con la Ypsilon Rally4 HF e il Trofeo Lancia, celebriamo il nostro passato leggendario e, al tempo stesso, guardiamo al futuro, offrendo ai giovani talenti un’opportunitá unica di affermarsi – ha detto Luca Napolitano, Ceo Lancia -. Questo progetto é anche un importante laboratorio tecnologico per sviluppare soluzioni innovative che troveranno applicazione nelle nostre vetture di gamma, come la futura Lancia HF. Il Trofeo Lancia rappresenta un’occasione per tutti gli appassionati di vivere e condividere questa straordinaria rinascita’. Nelle prossime settimane saranno resi pubblici i regolamenti sportivo e tecnico e il modulo d’iscrizione al Trofeo Lancia 2025. – foto ufficio stampa Stellantis – (ITALPRESS). fsc/com 27-Gen-25 19:57

