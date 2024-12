Trono e Scarface in casa di un indagato per traffico di droga

agenzia

Fabio Santangelo sarebbe stato a capo dell'organizzazione

PALERMO, 11 DIC – Un trono e alla parete un quadro del suo idolo Al Pacino in Scarface nella casa di Fabio Santangelo, uno degli arrestati nell’operazione antidroga tra Palermo e Reggio Calabria. E si sarebbe ispirato a Tony Montana, Santangelo, ritenuto nel corso dell’indagine al vertice dell’organizzazione che avrebbe portato 15 chili di cocaina al mese a Palermo per rifornire alcune piazze di spaccio. In casa aveva un leone d’oro e d’argento e anziché la poltrona dietro la scrivania un trono d’oro e porpora. In casa anche pistole d’oro e oggetti molto appariscenti. Alla parete anche il quadro dell’ultima cena di Leonardo da Vinci.

