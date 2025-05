Trovano borsa con 7.000 dollari e la portano in questura

agenzia

Protagonisti 4 ragazzi, polizia Arezzo rintraccia proprietaria

AREZZO, 14 MAG – Quattro giovanissimi trovano una borsa davanti ad una gelateria del centro di Arezzo con settemila dollari e alcuni gioielli e vanno in Questura per consegnarla e far rintracciare chi l’ha smarrita, poi risultata una donna. E’ accaduto, come conferma la stessa questura, nella serata tra il 12 e il 13 maggio quando in città c’erano ancora numerosi operatori di OroArezzo, la rassegna internazionale dedicata all’oreficeria. Grazie alle ricerche della polizia, la proprietaria della borsa è stata ritrovata: si tratta di una hostess al lavoro in fiera, di nazionalità argentina, che contattata dagli agenti è rientrata in possesso di quanto perduto. Secondo quanto confermato dalla polizia, la donna ha poi voluto rintracciare i ragazzi per ringraziarli di persona.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA