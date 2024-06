Trovati i sostituti scrutatori, a Milano aperti i 1.313 seggi

agenzia

Il Comune, solo stamani richieste 3.896 tessere elettorali

MILANO, 08 GIU – La macchina elettorale è partita anche a Milano alle 15 in punto nei 1.247 seggi ordinari in 162 scuole e nei 66 seggi speciali (ad esempio negli ospedali e nelle case di cura) oltre alle 8 sezioni dislocate all’Università Cattolica e al Politecnico per il voto di quasi 5mila studenti e studentesse fuorisede. Restano aperti anche oggi, ad accesso libero ma solo per le finalità connesse alle esigenze elettorali, alcune strutture comunali come l’ufficio elettorale di via Messina e il Salone anagrafico di via Larga. Il Comune ha fatto sapere che nelle ultime cinque settimane sono state rilasciate in tutto 34.243 tessere elettorali e che solo stamani ne sono state richieste 3.896. Sempre stamani sono stati risolte le ultime criticità che si erano presentate in questi giorni nel cercare i sostituti di presidenti e scrutatori che si erano resi indisponibili.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA