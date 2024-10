Trovato morto il nazionale greco Baldock

agenzia

Il difensore del Panathinaikos era in piscina

ATENE, 10 OTT – George Baldock, difensore della nazionale greca e del Panathinaikos Atene, è stato trovato morto nella sua piscina, ha annunciato l’agenzia ufficiale ANA. Il corpo senza vita dell’ex giocatore dello Sheffield United, 31 anni, è stato ritrovato nella sua casa di Glyfada, nella periferia sud di Atene, secondo la stessa fonte che non ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze della morte. Nato in Inghilterra a Buckingham, Baldock aveva la doppia nazionalità greca e inglese. A maggio aveva firmato un contratto triennale con il Panathinaikos. Di origine greca da parte di uno dei nonni, era entrato a far parte della nazionale greca nel 2022 collezionando 12 presenze.

