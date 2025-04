Trovato morto in cella l’ex marito dell’ereditiera Usa scomparsa

agenzia

Accusato di averla uccisa, le ricerche della donna in Veneto

VENEZIA, 29 APR – E’ stato trovato morto in carcere David Knezevich, 37 anni, l’uomo d’affari americano accusato di aver rapito e ucciso in Spagna la moglie da cui era separato, l’ereditiera statunitense di origini colombiane Ana Maria Henao, 40 anni. Le ricerche della donna si erano estese anche in Veneto, nei pressi di Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza. A riferire della morte – riporta la Cnn citando l’Associated Press – è stato ieri il suo avvocato difensore, Jayne Weintraub, precisando che l’uomo è stato trovato morto nella sua cella, senza fornire altri particolari. Il Federal Bureau of Prisons ha confermato che Knezevich è stato trovato privo di sensi nella sua cella poco dopo le 8.00. Il personale intervenuto ha avviato le misure salvavita prima dell’arrivo dei servizi medici d’urgenza, che ne hanno dichiarato il decesso. Ana Maria Henao era giunta a Madrid nel dicembre 2023, in fuga dopo la separazione da Knezevich dopo 13 anni di matrimonio, e di lei si erano perse le tracce dal 2 febbraio successivo. L’ex marito, di origini serbe ma naturalizzato americano, venne arrestato all’aeroporto di Miami all’arrivo di un volo da Belgrado, per il presunto coinvolgimento nel sequestro di persona e nella sparizione della moglie; il 10 giugno 2024 era comparso davanti al giudice dello stato della Florida per la lettura formale delle accuse a suo carico. Dagli Stati Uniti era arrivato un input alle polizie spagnole e italiane di dare il via alle ricerche della 40enne in un’area boschiva lungo la “strada del Costo”, a Cogollo del Cengio. Le ricerche erano state avviate anche dopo alcune testimonianze sulla presenza di un uomo nella zona in quel periodo, ma non hanno mai portato a nulla: l’ultima volta, a gennaio, erano state trovate in una località poco lontana alcune ossa, che si sono però rivelate di origine animale.

