Trump, 11/11 e 8/5 Giorni Vittoria in 2 guerre mondiali

agenzia

L'annuncio su Truth

ROMA, 02 MAG – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha proclamato l’11 novembre e l’8 maggio come Giorni della Vittoria in due guerre mondiali. L’annuncio è avvenuto sul social Truth. “Nomino l’8 maggio come Giorno della Vittoria per la Seconda Guerra Mondiale e l’11 novembre come Giorno della Vittoria per la Prima Guerra Mondiale”, ha scritto il presidente Usa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA