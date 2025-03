Trump a groenlandesi, ‘pronti ad accogliervi negli Usa’

agenzia

'Se lo volete. Sosteniamo diritto popolo a determinare futuro'

NEW YORK, 09 MAR – “Come ho detto chiaramente nel discorso al Congresso, gli Stati Uniti sostengono fermamente il diritto del popolo della Groenlandia di determinare il suo futuro. Continueremo a mantenervi al sicuro, come facciamo dalla seconda guerra mondiale. Siamo pronti a investire miliardi di dollari per creare posti di lavoro e farvi ricchi. E, se lo desiderate, vi accogliamo come parte del più grande Paese del mondo, gli Stati Uniti”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.

