Trump a Nbc, non so se devo rispettare la costituzione

agenzia

'Miei avvocati seguiranno quanto stabilito da Corte Suprema'

WASHINGTON, 04 MAG – Donald Trump ha dichiarato in un’intervista televisiva di non sapere se deve rispettare la Costituzione degli Stati Uniti, il documento giuridico fondante della nazione. “Non lo so”, ha risposto il presidente quando la conduttrice di “Meet the Press with Kristen Welker” della Nbc News gli ha chiesto se ritenesse di dover rispettare la legge suprema del Paese, secondo alcuni estratti dell’intervista che andrà in onda stasera. Alla domanda specifica se i cittadini americani, così come i non cittadini, meritino il giusto processo, come previsto dalla Costituzione degli Stati Uniti, Trump ha risposto: “Non sono un avvocato. Non lo so”. Welker ha chiesto a Trump se fosse d’accordo con il segretario di stato Marco Rubio, che il mese scorso ha affermato che “ovviamente” tutti gli americani hanno diritto al giusto processo, che generalmente richiede al governo di fornire un preavviso e un’udienza prima di intraprendere determinate azioni legali sfavorevoli. “Non lo so. Non sono un avvocato. Non lo so”, ha detto Trump, aggiungendo che un tale requisito significherebbe “che dovremmo avere un milione, 2 milioni o 3 milioni di processi”. Trump ha precisato però che i suoi avvocati “ovviamente seguiranno quanto stabilito dalla Corte Suprema”.

