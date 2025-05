Trump a Ramaphosa, togliete terre ai bianchi e li uccidete

agenzia

Il presidente replica, 'opera di una minoranza estremisti neri'

WASHINGTON, 21 MAG – Donald Trump ha accusato Cyril Ramaphosa di non intervenire contro le violenze sugli agricoltori bianchi. “Le loro terre vengono espropriate, loro vengono uccisi e il governo non fa nulla”, ha attaccato il tycoon. Il presidente sudafricano ha replicato che gli atti di violenza sono opera di “una minoranza di estremisti neri. Non è la linea del governo”.

