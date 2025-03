Trump a Trudeau, progressi sul fentanyl non sufficienti

agenzia

Senza esito la telefonata tra i due sui dazi

WASHINGTON, 05 MAR – Fumata nera sui dazi dopo la telefonata fra Trump e Trudeau, stando al resoconto del presidente Usa su Truth. “Gli ho detto – scrive – che molte persone sono morte a causa del Fentanyl che attraversa i confini di Canada e Messico e niente mi ha convinto che si sia fermato. Ha detto che la situazione è migliorata, ma io ho detto: ‘non è abbastanza’. La chiamata si è conclusa in ‘qualche modo’ amichevolmente! Non è stato in grado di dirmi quando si terranno le elezioni canadesi, il che mi ha incuriosito, tipo, cosa sta succedendo lì? Poi ho capito che sta cercando di usare questa questione per restare al potere. Buona fortuna Justin!”

