Trump, ‘accordo con Seul, dazi al 15% e maxi investimenti’

agenzia

"Corea del Sud verserà 350 miliardi agli Usa per investimenti"

WASHINGTON, 30 LUG – Donald Trump ha annunciato su Truth un “accordo commerciale completo” con la Corea del sud. L’intesa prevede dazi al 15% per Seul e zero per gli Usa, apertura del mercato sudcoreano a prodotti americani come “automobili, camion, prodotti agricoli etc”, 350 miliardi di investimenti sudcoreani “controllati” dagli Usa e “selezionati” dal tycoon, oltre a 100 miliardi “di gnl o altri prodotti energetici”. Seul inoltre “ha accettato di investire un’ingente somma di denaro per i propri investimenti” che sarà annunciata entro le prossime due settimane. “Sono lieto di annunciare – ha scritto il presidente Usa – che gli Stati Uniti d’America hanno concordato un accordo commerciale completo con la Repubblica di Corea. L’accordo prevede che la Corea del Sud versi agli Stati Uniti 350 miliardi di dollari per investimenti posseduti e controllati dagli Stati Uniti e selezionati da me, in qualità di presidente. La Corea del Sud acquisterà anche 100 miliardi di dollari di Gnl o altri prodotti energetici e, inoltre, ha accettato di investire un’ingente somma di denaro per i propri investimenti. Tale somma sarà annunciata entro le prossime due settimane, quando il presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung, si recherà alla Casa Bianca per un incontro bilaterale”, ha aggiunto, congratulandosi con il nuovo presidente per il suo successo elettorale. “Si e’ concordato inoltre – prosegue Trump – che la Corea del Sud sarà completamente aperta al commercio con gli Stati Uniti e che accetterà prodotti americani, tra cui automobili, camion, prodotti agricoli, ecc. Abbiamo concordato una tariffa del 15% per la Corea del Sud. All’America non verrà applicata alcuna tariffa”.

