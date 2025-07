Trump accusa ‘Obama e i delinquenti di frode elettorale’

agenzia

Si congratula con Gabbard per informazioni nascoste su voto 2016

NEW YORK, 19 LUG – Donald Trump accusa Barak “Obama” e i suoi “delinquenti” di “frode elettorale di altissimo livello”. In un post sul suo social Truth il presidente rilancia l’intervista della direttrice dell’intelligence Tulsi Gabbard su Fox in merito alle informazioni “manipolate e nascoste” sulle possibili interferenze russe sul voto da parte di funzionari dell’amministrazione Obama. “Il panel” di commentatori ha fatto un “fantastico lavoro nel perseguire Obama e i delinquenti che sono stati appena smascherati inequivocabilmente per frode elettorale di altissimo livello. Congratulazioni a Tulsi Gabbard”, ha detto il presidente.

